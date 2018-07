Técnico Pimenta espera definição de diretoria da Lusa

Quando assumiu a vaga de Péricles Chamusca, o então auxiliar técnico Pimenta foi avisado de que estava garantido no cargo até a pausa para a Copa das Confederações. Desde então, conquistou o acesso e o título do Paulista da Série A2, além do bom início de Brasileirão. "Vamos sentar com o presidente (Manuel da Lupa) e ver o que é melhor para o clube", afirmou.

O técnico se mostrou visivelmente desconfortável com a situação após a vitória sobre Fluminense, por 2 a 1, nesta quarta-feira. Um dos fatores que tem incomodado Pimenta são os protestos dos torcedores nos jogos do Canindé.

Mesmo com a vitória sobre os cariocas, a torcida voltou a pegar no pé do comandante. Ele preferiu fugir das polêmicas e ressaltou ter o apoio dos dirigentes e do próprio elenco. "Tenho o grupo nas mãos e eles sabem que estamos todos no mesmo barco", afirmou. Com o resultado de quarta-feira, a Portuguesa assumiu a 12.ª colocação, com seis pontos. Um a mais que o Goiás, primeiro clube na zona de rebaixamento.