Técnico põe Neymar no mesmo nível de Rivaldo, Romário e Ronaldo

Vice-artilheiro do Barcelona na temporada, Neymar está com moral com o técnico Luis Enrique. Autor de 37 gols, o brasileiro já acumula 52 com a camisa azul-grená e está à frente de nomes como Ronaldo e Romário em número de tentos pelo Barça. Segundo o treinador, o camisa 11 não fica atrás dos outros brasileiros que o clube catalão teve como ídolos.

"É questionamento bem complicado, pois os três (Ronaldo, Rivaldo e Romário) são fora de série. O que posso te assegurar é que o Neymar não está abaixo de nenhum deles. Não há nenhum abaixo do outro", garantiu o treinador, quando questionado a comparar Neymar com os três craques após o treino do Barcelona na manhã desta sexta-feira.

Romário é autor de 39 gols com a camisa do Barça. Ronaldo marcou 44. Enquanto isso, Rivaldo, que atuou no clube de 1997 a 2002, é o maior artilheiro brasileiro da história do clube, com 130 gols marcados. O pentacampeão atuou junto com Luis Enrique no período em que defendeu a equipe.

"Muitas pessoas querem fazer uma comparação com base no potencial goleador. E isso todos eles têm, por isso é tão complicado", afirmou Luis Enrique. Neymar teve uma primeira temporada 'tímida' com a camisa do Barcelona, anotando apenas 15 gols em 2013-2014. Na atual temporada, porém, o atacante já superou o dobro de sua primeira marca e é autor de 37 gols, atrás apenas do argentino Lionel Messi, que marcou 54 vezes. Suárez, o 3º integrante da trinca que vem encantando o mundo do futebol, anotou 24, mas só estreou pela equipe em outubro.

Em termos de média de gols, porém, Neymar fica à frente de Rivaldo. O ex-jogador precisou de 230 partidas para anotar seus 130 gols, com média de 0,56 gol por jogo. Neymar, por sua vez, soma uma média de 0,58. Ronaldo, que atuou apenas uma temporada pelo clube catalão (1996-1997) é praticamente insuperável neste quesito: fez seus 44 gols em 46 partidas, com uma média de 0,95 por jogo.