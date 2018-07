Técnico prega atenção na Ponte Preta contra o Atlético-PR

A Ponte Preta retomou os trabalhos nesta segunda-feira num clima de total tranquilidade. Dois dias antes, o time campineiro derrubou o último invicto do Campeonato Brasileiro - a Chapecoense - pelo placar de 2 a 1. A meta agora é aproveitar a chance de pegar o Atlético-PR, de novo em casa, na quarta-feira, às 19h30, e somar mais três pontos.

Com 10 pontos, a Ponte Preta ocupa a oitava posição na tabela. Mas sabe que vai ter um adversário difícil pela frente, tanto que sábado venceu o São Paulo, por 2 a 1, de virada, no Morumbi. O técnico Eduardo Baptista parece saber perfeitamente das dificuldades que terá pela frente.

"Vai ser um confronto muito parecido e temos que ter mais tranquilidade e atenção contra eles também", alertou o técnico, que analisa sua provável equipe contra os paranaenses. O time não sofreu baixas no último jogo. A maior preocupação era com relação ao atacante Roger, que deixou o campo ainda no primeiro tempo com um grande inchaço na cabeça após o choque com um adversário.

Mas Roger já treinou e se colocou à disposição da comissão técnica. Além dele, o também atacante Clayson cumpriu suspensão automática por sua expulsão diante do Grêmio e vira mais uma alternativa.

A comissão técnica programou um treino técnico-tático para terça-feira cedo, como de costume, com portões fechados. A medida visa evitar que alguém veja o posicionamento em campo ou jogadas ensaiadas de bola parada, como faltas e escanteios. Mas a tendência é que o time seja o mesmo que iniciou o último jogo.