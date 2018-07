Técnico prevê usar Adriano 'aos poucos' no Atlético-PR

CURITIBA - A participação de Adriano em um jogo oficial vai ficando cada vez mais próxima. Após assinar contrato com o Atlético Paranaense na ultima terça-feira, o atacante foi inscrito pelo clube na fase de grupos da Copa Libertadores, com o técnico Miguel Ángel revelando a intenção de utilizá-lo "aos poucos".

"O Adriano é um reforço importante para nós", afirmou. "Neste começo, vamos um pouco com calma e tranquilidade. Primeiro, vamos fazer com que ele possa entrar pouco a pouco e ajudar o time. Assim, mais para frente, ele vai poder nos ajudar muito mais ainda", completou.

O atacante está à disposição de Miguel Ángel para o jogo com o The Strongest, da Bolívia, nesta quinta-feira, às 20 horas, na Vila Capanema, pela primeira rodada do Grupo 1 da Copa Libertadores. Inscrito pelo clube com a camisa de número 30, Adriano participou duas vezes do torneio continental, em 2008, pelo São Paulo, e em 2010, pelo Flamengo.

Adriano não disputa uma partida oficial desde março de 2012, quando estava no Corinthians, que posteriormente rescindiu o seu contrato. No mesmo ano, o atacante tentou retornar ao futebol pelo Flamengo, mas precisou passar por uma cirurgia no pé esquerdo e, depois, acabou sendo dispensado em razão das seguidas faltas ao tratamento no clube.

Após superar o peruano Sporting Cristal na fase preliminar da Libertadores, o Atlético-PR agora fará a sua estreia no Grupo 1 nesta quinta-feira. E seu treinador destacou a importância do duelo com o The Strongest. "A primeira partida é a mais importante. Pode ser a chave para a nossa classificação às oitavas de final", disse.

Confira a lista de jogadores inscritos pelo Atlético-PR na fase de grupos da Libertadores:

