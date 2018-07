Técnico promete chegada de mais reforços no São Paulo

Um dia após anunciar a contratação do zagueiro Maicon, sexto reforço para a temporada, o técnico do São Paulo, Edgardo Bauza, prometeu que novos jogadores devem chegar ao clube. Em entrevista nesta terça-feira, o argentino afirmou que a diretoria procura mais atletas para se juntar ao elenco para a disputa das competições durante a temporada.

"Não está fechada a possibilidade que chegue alguém mais. Possivelmente nesta semana chega mais alguém", disse o argentino. Até o momento o São Paulo contratou para o começo do ano os zagueiros Lugano e Maicon, o lateral-esquerdo Mena e os atacantes Kieza, Calleri e Kelvin. Apenas a dupla de defesa ainda não estreou pelo clube.

Bauza evitou dar detalhes para qual posição traria jogadores. No começo do ano o argentino tentou trazer dois ex-comandandos do San Lorenzo, em negociações que não deram certo. O lateral-direito Buffarini e o volante Ortigoza continuam no clube argentino. Caso o São Paulo contrate alguém em breve, o reforço provavelmente não chegaria a tempo de ser inscrito para a disputa da fase de grupos da Copa Libertadores.

O último contratado, Maicon, já trabalha no CT da Barra Funda, onde realiza exames médicos antes de começar a trabalhar com o elenco. "É um zagueiro que vai somar ao elenco. Pode não ser o único que chega, pode vir outro", afirmou Bauza. O defensor foi emprestado pelo Porto, de Portugal, e tem contrato até o fim de junho.