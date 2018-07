Técnico promete Flu ofensivo, mas sem dar espaços

"Sempre jogo para poder vencer, dessa vez não será diferente. Vamos buscar a ofensividade sem dar o que o adversário quer, que é o contra-ataque. Temos que atacar, mas vamos fazer uma boa leitura para não darmos espaços atrás, como fizemos no primeiro tempo contra o Nacional (derrota por 2 a 0, na rodada anterior da Libertadores)", declarou o técnico Enderson Moreira, em entrevista à ESPN Brasil.

Para avançar às oitavas de final da competição, o Fluminense precisa vencer o Argentinos Juniors e ainda torcer contra o Nacional, que recebe o América do México em Montevidéu. Em caso de empate entre mexicanos e uruguaios, a vitória do time carioca precisa ser por dois ou mais gols de diferença.

"A equipe deles (Argentino Juniors) também precisa da vitória. Se empatarem, eles podem ficar de fora, dependendo do outro jogo. Por isso, vamos sair para o jogo, mas eles também têm essa preocupação. Deve ser um jogo aberto, com duas equipes buscando o resultado que interessa, que é a vitória", analisou o treinador do Fluminense.