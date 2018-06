Técnico promete Islândia diferente para pegar Nigéria: 'É outro adversário'

Depois de arrancar um ponto diante da Argentina na estreia, a Islândia tenta encaminhar a vaga às oitavas de final da Copa do Mundo diante da Nigéria, nesta sexta-feira, em Volgogrado. E se contra os argentinos a equipe se trancou na defesa e deixou claro que buscava o empate, para esta partida o técnico Heimir Hallgrimsson prometeu uma postura diferente.

+ Islândia presta homenagem a goleiro da Nigéria diagnosticado com leucemia

+ Goleiro islandês ainda celebra pênalti defendido de Messi: 'Não podia acreditar'

"É um oponente totalmente diferente, tem outro estilo de jogo. Eles tem um time poderoso e forte, com jogadores que conseguem cobrir uma longa distância. É um time realmente organizado, pelo qual o técnico da Nigéria, (Gernote) Rohr, merece crédito", declarou em entrevista ao site da Fifa.

No 1 a 1 diante da Argentina, sábado passado, a Islândia saiu atrás no placar, buscou o empate na sequência e se fechou no segundo tempo. Os jogadores se mostraram extenuados ao fim da partida, mas Hallgrimsson considerou que o esforço foi válido para colocar a equipe mais próxima da classificação.

"Nos custou muita energia para chegar a este ponto, mas valeu a pena. Ter um ponto hoje é muito importante. Agora, vamos para um jogo em que a Nigéria, preferencialmente, precisa vencer. Eu acho que estamos pelo menos em melhor situação do que eles", avaliou.

Com um ponto, Islândia e Argentina ocupam a segunda colocação do Grupo D, atrás da Croácia, que venceu a Nigéria na estreia. Assim, uma vitória diante dos nigerianos deixaria os islandeses próximos da classificação às oitavas em sua primeira Copa do Mundo na história.