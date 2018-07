Técnico que revelou Bernard, do Atlético-MG, assume Palmeiras Sub-20

SÃO PAULO - Único time grande do futebol paulista que nunca ganhou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras tem tido dificuldades de revelar bons jogadores para a equipe profissional. Em busca de melhorar a formação, o clube acertou nesta quinta-feira a contração de Diogo Giacomini, que, no Atlético-MG, foi responsável por formar a última grande revelação do futebol brasileiro: Bernard.

"Estou muito motivado para trabalhar no Palmeiras, principalmente pela conversa que tive com o Brunoro, o Omar Feitosa e o Erasmo Damiani. Eles querem reestruturar a base do clube e me sinto honrado em fazer parte dessa reformulação. Vamos fazer um trabalho forte, a médio prazo, para conseguir revelar mais atletas em condições de jogar no profissional", disse Giacomini, ao site oficial do clube.

O treinador chega para assumir o lugar que estava vago desde a saída de Narciso. Ele treinava o time juvenil do Atlético-MG, ajudando a revelar a equipe que foi vice-campeã da primeira Copa do Brasil sub-20, no ano passado. "O objetivo número um das categorias de base, para mim, é o fornecimento de jogadores de qualidade para o profissional. Aliado a isso, formar jogadores nunca me impediu de ganhar. Com uma boa formação, os títulos vêm para coroar o trabalho", disse o novo contratado.

Giacomini vai liderar uma comissão técnica que tem também Thiago Maldonado, antigo preparador físico da equipe sub-17, e Danilo Minutti, preparador de goleiros. Também foram contratados pelo Palmeiras o observador técnico Beto Médici, o preparador de goleiros Rodrigo Souza e o preparador físico Leonardo Morgado, estes últimos dois para o sub-17.