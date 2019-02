Técnico que revelou 'Classe de 92' do Manchester United morre aos 81 anos

Eric Harrison, o técnico da equipe de base do Manchester United que ficou conhecido como "Classe de 92" e na qual David Beckham deu seus primeiros passos no futebol, morreu. Ele tinha 81 anos e as causas do seu falecimento não foram revelados pelo clube. O treinador foi diagnosticado com demência há quatro anos.

"A contribuição de Eric para o futebol, e não apenas para o Manchester United, foi incrível", disse o ex-técnico do United, Alex Ferguson, que comandou o time profissional do Manchester de 1986 a 2013. "Ele construiu caráter e determinação naqueles jovens jogadores e os preparou para o futuro".

Os campeões da Copa da Inglaterra Sub-18 de 1992, sob o comando de Harrison, formaram a espinha dorsal da equipe que dominou o Campeonato Inglês por duas décadas com Ferguson. Ao lado de Beckham, os jogadores formados por Harrison incluíam Ryan Giggs, Paul Scholes e Nicky Butt, além dos irmãos Phil e Gary Neville.

Os seis jogadores assinaram uma homenagem escrita a Harrison que foi postada na conta do Instagram de Beckham nesta quinta-feira. "Perdemos nosso mentor, nosso treinador e o homem que nos fez", afirmaram. "Ele nos ensinou como jogar, como nunca desistir, como importante era ganhar as batalhas individuais e o que precisávamos fazer para jogar pelo Manchester United Football Club. Ele nos fez entender como trabalhar duro e respeitar uns aos outros e não apenas em campo. Nós não vamos esquecer as lições de vida que ele nos deu. Eric, nós amamos você e lhe devemos tudo".

Beckham se tornou um dos atletas mais famosos do planeta, sendo capitão da seleção da Inglaterra e tendo atuado por clubes como Real Madrid, Los Angeles Galaxy, Milan e Paris Saint-Germain. Giggs e Scholes ainda estavam no time quando o United alcançou o recorde de 20 títulos ingleses em 2013, com Ferguson logo depois se aposentando.

"Ele foi um professor. Ele deu a esses jogadores um caminho, uma escolha e ele só fez isso através de seu próprio trabalho duro e sacrifício. Ele conseguiu transmitir essa educação aos jovens, o que fez dele um dos maiores treinadores do nosso tempo", disse Ferguson.

Phil Neville, que construiu sua própria carreira de treinador liderando a seleção feminina da Inglaterra, definiu Harrison como seu segundo pai. "Ele não preparava você para uma vida no futebol, ele preparava para realmente ter sucesso na vida e os valores que ele incutiu em nós, um trabalho inacreditável de ética, atitude e atenção aos detalhes", disse Neville à BBC.

A Rainha Elizabeth II retribuiu a contribuição de Harrison para o futebol no ano passado, quando o tornou membro da Ordem do Império Britânico. E a "Classe de 92" permanece unida através de suas participações acionárias no Salford City, um time da quinta divisão inglesa.