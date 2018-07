Técnico que subiu a Ferroviária assume o Atlético-PR

Horas depois de anunciar a demissão de Enderson Moreira, o Atlético Paranaense oficializou na tarde desta segunda-feira a contratação do técnico Milton Mendes como substituto para o cargo. O treinador assume a equipe logo depois de ter levado a Ferroviária de volta à elite do Campeonato Paulista e, de quebra, conquistado o título da Série A2 com duas rodadas de antecedência.

Ao anunciar a contratação do comandante, o Atlético lembrou que o time de Araraquara tem parceria com o clube do interior paulista e disse que Mendes "já faz parte do projeto do Furacão". Com 49 anos, ele assume novo desafio em sua carreira depois de a Ferroviária ter conquistado 40 pontos em 17 partidas na divisão de acesso do futebol estadual.

Milton Mendes assume o Atlético também depois de ter comandado o Paraná no ano passado e assinou contrato para dirigir a equipe rubro-negra até o final desta temporada. Técnico de futebol desde 2001, ele também esteve à frente dos times Marítimo e Machico, ambos de Portugal, e do Qatar Sports Clube, entre 2007 e 2012, e do Al-Shahaniya, também do Catar.

Antes de oficializar Milton Mendes, o Atlético resolveu demitir Enderson Moreira depois de apenas oito jogos no comando do time. A demissão ocorreu apenas dois dias após a equipe ser batida por 3 a 1 pelo Rio Branco, na Arena da Baixada, em duelo válido pelo Torneio da Morte, o quadrangular do rebaixamento do Campeonato Paranaense. Antes de ser contratado pelo Atlético, Enderson havia sido demitido de forma surpreendente pelo Santos.