Técnico quer Flamengo calmo contra Universidad no Chile

O treinador Rogério Lourenço afirmou que os jogadores do Flamengo terão que manter a calma diante do Universidad de Chile nesta quinta-feira para conseguirem a vitória por dois gols de diferença e se classificarem para a semifinal da Copa Libertadores. A partida será às 22h15 (de Brasília), no Estádio Santa Laura, em Santiago, com acompanhamento do estadão.com.br.

"Vamos entrar em campo com uma tática definida. Não adianta ficar esperando para ver como eles vão jogar. Não adianta sair igual desesperado, buscando o gol de cara. Temos condições de virar esse jogo", acredita o técnico.

Em relação ao treinador adversário, Gerardo Pelusso, que chamou os atacantes Adriano e Vagner Love de "gordos", Rogério Lourenço comentou que não utilizará a provocação para motivar os jogadores.

"Já chegamos motivados para buscar o resultado. No futebol, as coisas se resolvem em campo. Quando a bola rolar, vamos ver se isso é verdade", disse o treinador.