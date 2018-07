Técnico quer que Bayern use derrota como lição na Liga

O resultado, assim, não atrapalhou os planos do time de chegar à sua terceira final em quatro temporadas, mas serviu para ensinar uma lição à equipe. "Nós temos que aprender que o Bayern também pode perder algumas vezes. Não tem adversário fácil e essa é a lição que levamos para a próxima fase", disse o técnico Jupp Heynckes, após o jogo.

O treinador, em entrevista coletiva, afirmou repetidas vezes que havia alertado seus jogadores para não entrarem de salto alto. "Acho que eu entendo de futebol europeu depois de 150 jogos em campeonatos continentais. Eu havia avisado eles. Tudo que tínhamos que evitar era um gol no começo. Na medida que eles marcaram aos 3 minutos, ficou mais fácil para eles e mais difícil para nós", analisou o Heynckes.

Com os dias contados na carreira, uma vez que vai abandonar a profissão ao fim da temporada e dar lugar a Pep Guardiola no comando do Bayern, Heynckes reconhece que a equipe não rendeu o esperado nesta quarta. "Toda a euforia pré-jogo não quer dizer nada. Esses jogos precisam ser jogados. Não atuamos como estamos acostumados."