Técnico quer que Taiti marque pelo menos um gol na Copa das Confederações

PAPEETE - Ainda que reste a definição do representante africano, nada tirará do Taiti o posto de grande zebra da Copa das Confederações de 2013. Em junho, o time da Oceania debutará em torneios de primeiro nível e sabe que o seu papel será o de coadjuvante, zebra em um grupo que tem também os poderosos Espanha e Uruguai, respectivamente campeão e quarto colocado da última Copa do Mundo.

Tanto é que as aspirações traçadas pelo técnico Eddy Etaeta são modestas: ele quer que o time dele marque pelo menos um gol e consiga ir para o intervalo contra um dos dois campeões mundiais sem estar atrás no placar. Já seria uma vitória para o país de apenas 250 mil habitantes.

"Quando chegar a hora de enfrentar essas grandes seleções vamos nos perguntar: devemos atacar ou passar nosso tempo defendendo? Preciso ser honesto e dizer que estou um pouco apreensivo sobre como abordar esses jogos taticamente. Se conseguirmos não levar nenhum gol por um tempo, isso seria ótimo. Mas, se marcarmos um gol, seria excelente também", comentou o treinador.

Para Etaeta, jogar a Copa das Confederações é uma chance de o futebol do Taiti dar um grande salto de qualidade. Por isso, ele vê o torneio como uma vitrine. "Hoje, somos amadores. Temos apenas um jogador profissional, que atua na Grécia. Veja a Nova Zelândia. No passado, uma vez que eles disputaram esses torneios maiores, passaram a ter jogadores no exterior. Então é essa perspectiva que teremos para depois da Copa das Confederações", avaliou.

O técnico do Taiti também comentou sobre a chance única de seus jogadores atuarem contra alguns dos melhores do mundo. "Imagina enfrentar caras como Xavi, Iniesta e Neymar? Espero que meus jogadores não fiquem tão tensos, e meu estafe vai ajudar a prepará-los para isso, para que não sejamos completamente carregados pela atmosfera nos jogos da próxima Copa das Confederações."