Técnico reforça que Ronaldinho Gaúcho é 'jogador do Milan'

DUBAI - O Milan tentou nesta quarta-feira minimizar ainda mais as especulações sobre a possível saída de Ronaldinho Gaúcho. Um dia depois do diretor Umberto Gandini garantir a permanência do brasileiro, o técnico Massimiliano Allegri afirmou que o meia-atacante ainda é "jogador do Milan" e avisou que ele precisa lutar para recuperar seu espaço.

Ronaldinho Gaúcho foi para o banco de reservas após a chegada do próprio Allegri no início desta temporada. Com contrato até o meio de 2011, ele foi especulado por diversos clubes brasileiros, sobretudo o Grêmio, que chegou a dizer que estava próximo da contratação. O treinador, no entanto, também deu a entender que o ex-jogador do Barcelona permanecerá.

"Muito se fala sobre Ronaldinho, mas tudo são apenas hipóteses desde que eu considere um membro do Milan como jogador do Milan que precisa dar o melhor para reconquistar o seu espaço", disse Allegri, apostando na recuperação do brasileiro, que está com o restante do elenco em Dubai, onde o Milan faz um curto período de treinamentos.

Também o holandês Clarence Seedorf demonstrou que a situação de Ronaldinho Gaúcho permanece a mesma dos últimos anos no Milan. "Vejo que Ronaldinho está bem, sempre me sento ao seu lado no ônibus e ele me parece o mesmo de sempre", contou o meio-campista.

Até mesmo o lateral Luca Antonini tentou minimizar as especulações. "Vejo que Ronaldinho está tranquilo. Sobre seu futuro, não falei mais com ele", comentou o jogador italiano.