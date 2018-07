Técnico reitera confiança no Fluminense: 'Nossas energias estão recarregadas'

Para o treinador, o campeonato agora começa do zero. "Temos vários exemplos no futebol brasileiro. O Santos campeão (brasileiro) com o (Emerson) Leão em 2002 ficou em oitavo na classificação e levou o título, além de revelar uma geração fantástica", lembrou Drubscky.

"O mata-mata permite isso. Nossas energias estão recarregadas. Agora o treinador já conhece um pouquinho mais do elenco e sabe de onde pode tirar. Vamos com toda força. Aposto minhas fichas no Fluminense", destacou o técnico, que assumiu a equipe no mês passado.

Para o jogo deste sábado, marcado para às 18h30 no Maracanã, Drubscky quer a equipe coesa. "Espero que a nossa equipe seja mais equilibrada, saiba atacar e defender na hora certa. É o que espero do Fluminense. Temos uma equipe com esse perfil, que busca a ofensividade naturalmente, sempre buscando vencer. Equipes que trabalham nunca jogam só para se defender", considerou.