Técnico revela problemas com Ronaldo na época da Inter: 'Passava mais tempo em boates'

Conhecido por ser um grande admirador do futebol brasileiro, o técnico romeno Mircea Lucescu revelou que durante sua passagem na Inter de Milão, entre 1998 e 1999, teve dificuldades para comandar os desejos do atacante Ronaldo, grande estrela do futebol mundial na época.

"Gostei muito do Fenômeno, mas ele não gostava de treinar. Ele passava mais tempo em boates e queria jogar sem treinar, mas o seu talento era fantástico. Lembro-me também de uma discussão no vestiário entre argentinos e brasileiros, comigo no meio. Os agentes precisaram intervir", disse ao jornal Dolce Sport.

Nos 12 anos em que comandou o Shakhtar Donetsk, Lucescu pediu a contratação de vários brasileiros como Jadson, Willian, Fernandinho, Bernard, Dentinho e Ilsinho. Aos 71 anos, o atual treinador do Zenit, da Rússia, também fez uma análise sobre dois dos mais badalados técnicos do futebol mundial: José Mourinho e Pep Guardiola.

"Mourinho é um cara incrível, mas o meu jeito de entender o futebol é totalmente diferente, porque tenho uma mentalidade mais ofensiva; todos os meus times quebraram recorde de gols. Mourinho parece ser mais arrogante que Guardiola, mas é exatamente o contrário".