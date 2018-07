Técnico Ricardinho é afastado do Tupi por problemas de saúde

O Tupi anunciou na tarde desta quarta-feira que Ricardinho está afastado do cargo de técnico por tempo indeterminado devido a questões médicas. A diretoria, porém, não revelou qual problema de saúde enfrenta o ex-jogador do Corinthians e da seleção brasileira.

Através de uma nota oficial, o clube disse que "após check-up realizado em Curitiba, foi constatada a necessidade de se realizar exames complementares". Ricardinho vai voltar aos trabalhos assim que terminar o procedimento, mas provavelmente não vai estar frente ao banco de reservas no importante jogo de sábado, contra o Sampaio Corrêa, em Juiz de Fora (MG), pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Contratado para o lugar de Estevam Soares com a missão de livrar o Tupi do rebaixamento, Ricardinho tem um aproveitamento de apenas 8,3% no comando do time mineiro, com um empate e quatro derrotas. Na penúltima colocação, o Tupi tem 26 pontos, sete a menos que o Oeste, primeiro fora da zona de rebaixamento. Está virtualmente rebaixado para a Série C.