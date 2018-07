Técnico Rodgers exalta Coutinho no Liverpool após 1º gol Contratado pelo Liverpool na última janela de transferências, o meia-atacante Philippe Coutinho começou a compensar o investimento feito pelo clube para tirá-lo da Inter de Milão ao marcar o seu primeiro gol pela equipe na vitória por 5 a 0 sobre o Swansea, no último domingo, pelo Campeonato Inglês. Satisfeito com o rendimento do brasileiro, o técnico Brendan Rodgers fez elogios ao meia-atacante e garantiu ter total confiança no sucesso dele no futebol inglês.