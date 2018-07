Técnico romeno assume comando da seleção da Lituânia

Com 47 anos, Csaba Laszlo trabalhou em alguns clubes sem grande expressão no futebol europeu e também tem uma certa experiência com seleções nacionais. Ele foi o auxiliar do técnico alemão Lothar Matthäus na seleção da Hungria entre 2003 e 2005 e ainda comandou a seleção de Uganda entre 2006 e 2008.

A Lituânia ocupa atualmente apenas a 93ª colocação no ranking de seleções da Fifa, conforme atualização realizada nesta quarta-feira. E se prepara agora para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, que começam em setembro - enfrentará Grécia, Eslováquia, Bósnia, Liechtenstein e Letônia.