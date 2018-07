Técnico Sabella vê Messi como insubstituível na seleção argentina

BUENOS AIRES - Esperança de gols da seleção argentina na Copa do Mundo, o atacante eleito quatro vezes o melhor do mundo, Lionel Messi, viu nesta segunda-feira seu grau de importância aumentar ainda mais. O técnico Alejandro Sabella, em entrevista ao site oficial da Fifa, afirmou que não tem um plano B caso o craque se machuque antes ou mesmo durante a competição e ainda exaltou o atacante: "Messi é insubstituível".

"Jogamos várias partidas sem o Leo, mas ele é um jogador insubstituível. Nenhuma equipe ou seleção do mundo joga igual com ou sem o Messi. Ele tem uma preponderância tão grande que a ausência dele é sempre sentida", afirmou Sabella.

Um possível substituto para Messi, apontado com frequência pela imprensa europeia, é Carlitos Tevez. Porém, essa opção está, aparentemente, descartada por Sabella, que se esquivou, mais uma vez, de justificar a ausência do jogador. "Não gosto de falar dos jogadores que não estão conosco, me parece o melhor para todos", disse Sabella. O atacante da Juventus não recebe uma chance na seleção desde julho de 2011.

MEDO DO FRACASSO

Quando assumiu o comando da seleção argentina, em agosto de 2011, Alejandro Sabella recebeu a missão de conquistar uma vaga no Mundial deste ano. Com o dever cumprido com louvor - a Argentina se classificou em primeiro lugar -, Sabella tem agora um dever ainda mais difícil: tirar a seleção da fila de 21 anos sem títulos. Para isso, pede humildade, tanto aos jogadores quanto aos torcedores.

"Às vezes, achamos que somos mais do que realmente somos, e a realidade não faz com que ponhamos os pés no chão. A soberba é maléfica, temos de trabalhar com humildade", prega. "A soberba pode ajudar a perder a noção das coisas, e isso pode levar ao fracasso". A Argentina estreia na Copa do Mundo no dia 15 de junho, contra a Bósnia-Herzegovina, no Maracanã.