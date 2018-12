Santos aposta em técnico estrangeiro e confirma Jorge Sampaoli

O argentino Jorge Sampaoli é o novo técnico do Santos. O treinador que comandou a seleção de Messi na Copa do Mundo vem ao Brasil no final de semana para acertar os últimos detalhes do acordo e assinar o contrato. "Santos FC e Jorge Sampaoli têm um aceite assinado na proposta para que o argentino seja o treinador da equipe em 2019. Os últimos detalhes e a assinatura do contrato devem ser finalizados em encontros presenciais neste final de semana", publicou o Santos em sua conta oficial no Twitter.

O contrato deve ser de duas temporadas. O ex-técnico da Argentina está disposto a abrir mão de um "salário europeu" para assumir o Santos em 2019. Antes do anúncio oficial, o Santos postou uma bandeira da Argentina, uma clara referência a Sampaoli, mas sem citar o nome do treinador.

Sampaoli vai trabalhar pela primeira vez em clube brasileiro. O último trabalho do treinador de 58 anos foi uma tumultuada passagem pela seleção argentina. Ele teve dificuldades para classificar a equipe nas eliminatórias e só conseguiu a vaga no último jogo, com uma vitória sobre o Equador, fora de casa. Na Rússia, a seleção alcançou a segunda colocação na fase de grupos, depois de perder para a Croácia. Com atuações irregulares, o time foi eliminado pela França nas oitavas de final do Mundial. Sampaoli foi demitido após rumores de problemas de relacionamento com o grupo.

Antes de comandar a Argentina, Sampaoli treinou o Sevilla, da Espanha. Seu grande trabalho foi na seleção chilena, onde conquistou a Copa América, em 2015, título inédito para o país.