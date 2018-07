Técnico se demite após levar Congo à última fase das Eliminatórias Africanas Claude Le Roy manteve vivo o sonho de Congo de disputar sua primeira Copa do Mundo na história, mas isso não foi capaz de segurá-lo no comando da seleção. Horas depois de garantir o país na última fase das Eliminatórias Africanas para o Mundial de 2018, o treinador pediu demissão do cargo.