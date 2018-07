Técnico se demite e não comanda o Oeste no Paulistão Durou sete jogos, apenas, a passagem de Luis Carlos Martins pelo Oeste. Depois de salvar o time de Itápolis do rebaixamento na Série B do Brasileirão, com uma campanha de duas vitórias, quatro empates e uma derrota, o treinador pediu demissão do clube e não comandará a equipe rubro-negra no Paulistão.