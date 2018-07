Técnico se diz impressionado com evolução de Muamba O técnico do Bolton disse que está "impressionado" com a recuperação de Fabrice Muamba após o seu comandando sofrer uma parada cardíaca durante uma partida. O coração do jogador ficou sem bater por 78 minutos após o incidente no sábado, em uma partida contra o Tottenham, válida pelas quartas de final da Copa da Inglaterra.