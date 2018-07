Técnico se diz satisfeito com empate da Costa do Marfim

"Tivemos inúmeros oportunidades de gol e estou muito satisfeito com o que vi. Jogamos quase todo o tempo muito bem. Mas nosso time não manteve a posição no final e precisamos trabalhar na organização. Mesmo assim, o que vi hoje me deixa muito satisfeito", disse Eriksson.

"Não há porque não pensar que temos chances boas de passar da primeira fase", completou o técnico sueco, que estreou no comando da equipe. Eriksson, que assumiu a seleção da Costa do Marfim no final de março, tem pouco mais de dez dias para formar uma equipe e superar alguns problemas no grupo, como guerra de egos, excesso de individualismo e a presença de um novo esquema tático.

Apesar dos problemas, a Costa do Marfim recebeu elogios do técnico da seleção paraguaia, Gerardo Martino. "A Costa do Marfim mostrou que é um rival que exige muito cuidado a todos os momentos e é isso que alertar dizer aos brasileiros", comentou o treinador. "É um time para chegar às quartas de finais", disse. "São muito bons com as bolas nos pés", alertou.