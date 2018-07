Técnico se inspira em Muricy e 'quer trabalho' na Lusa

Marcelo Veiga tem razão em se preocupar com a Portuguesa. Na última rodada, o time sofreu uma goleada do Sampaio Corrêa por 4 a 1, no estádio do Canindé. Resultado que manteve o clube na penúltima posição, com apenas cinco pontos. "A Portuguesa tem de se ajustar urgentemente. A gente tem de formar um grupo que consiga tirar a Portuguesa deste lugar", argumentou.

Além da folga e do período de treinamentos, a diretoria da Portuguesa já confirmou também a participação em um torneio amistoso, que será realizado na cidade de Londrina, no interior paranaense. Serão cerca de 40 dias de pausa durante a Copa do Mundo.

Antes disso, porém, a Portuguesa tenta sair da zona de rebaixamento na Série B. Neste sábado, o time de Marcelo Veiga tem a dura missão de enfrentar o Vasco, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Na próxima terça-feira, o clube recebe o América-MG, no Canindé.