Técnico Simeone renova contrato com Atlético de Madrid até 2020

O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, aceitou entender seu contrato com o atual campeão da Espanha por três anos, até 2020.

O acordo anunciado no Twitter do clube era esperado, embora houvesse especulações de que um rival com mais dinheiro poderia tentar persuadir o técnico a sair do clube no qual foi jogador duas vezes.

O ex-capitão da seleção Argentina transformou o Atlético desde que assumiu no fim de 2011, liderando a equipe para o primeiro título da Liga Espanhola em 18 anos na última temporada e colocando-o entre a elite do futebol europeu.

O Atlético ganhou a Liga Europa no final da temporada de estreia de Simeone no comando e chegou às finais da Liga dos Campeões de 2013-2014, sendo derrotado pelo Real Madrid por 4 a 1.