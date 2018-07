Técnico sul-coreano deixa cargo após fracasso na Copa Uma semana depois de a Associação Coreana de Futebol (KFA) garantir a permanência de Hong Myungbo no comando da seleção da Coreia do Sul, o treinador decidiu pedir demissão e deixou o cargo nesta quinta-feira. Ele não resistiu ao fracasso da equipe na Copa do Mundo do Brasil, na qual somou apenas um ponto em três partidas e foi eliminada na primeira fase.