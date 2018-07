Técnico sul-coreano reconhece superioridade da Argélia

Depois do confronto, o sul-coreano Hong Myungbo, treinador dos asiáticos, preferiu reconhecer a superioridade dos argelinos e afirmou que a sua equipe tem que se preparar melhor para o próximo confronto.

O técnico da Coreia do Sul afirmou que o resultado do jogo contra a Argélia "fala por si só". "Nós cometemos erros em nossa preparação e durante a partida. Tivemos lapsos de concentração, principalmente na defesa, e não jogamos no nosso nível normal", analisou.

Hong Myungbo ressaltou, no entanto, que a sua equipe não subestimou os argelinos. "Hoje (domingo) o time deles esteve muito melhor do que contra a Bélgica, mas já sabíamos do potencial que tinham. Precisamos olhar para frente agora, faremos nosso melhor até o fim", afirmou.

A Coreia do Sul enfrenta agora a Bélgica nesta quinta-feira, no estádio Itaquerão, em São Paulo. O jogo entre Argélia e Rússia será disputado no mesmo dia, em Curitiba.