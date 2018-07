Técnico tenta conter euforia com seleção espanhola

Convocada nesta quinta-feira, a seleção espanhola vai disputar a Copa do Mundo com uma geração brilhante, após conquistar um título da Eurocopa, e, por isso, pressionada pela possibilidade de conquistar o primeiro título mundial da sua história.

Com o favoritismo e quase com a obrigação de chegar ao menos às seminais, o técnico Vicente del Bosque tenta conter a euforia e pede para seus jogadores relaxarem. "Há muita pressão, particularmente sobre os jogadores em suas respectivas equipes antes da Copa do Mundo, mas há também um grande otimismo", disse.

No Mundial da África do Sul, Del Bosque deve apostar em uma base formada por jogadores da defesa e do meio-de-campo do Barcelona, como Carles Puyol, Gerard Piqué, Xavi Hernández e Andrés Iniesta. "É um momento muito bom do futebol espanhol".