Técnico Tiago Nunes elogia torcida do Atlético-PR e exalta 'noite especial'

O Atlético Paranaense conquistou o título da Copa Sul-Americana na noite desta quarta-feira ao derrotar o Junior Barranquilla nas cobranças de pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, na Arena da Baixada, em Curitiba. O técnico Tiago Nunes definiu a conquista como uma "noite especial" e exaltou a presença dos torcedores, que bateram o recorde de público do estádio.

"Foi uma noite especial. Sabíamos que teríamos dificuldade pela qualidade do adversário, mas conseguimos vencer com a ajuda dessa torcida maravilhosa. Ela nos carregou no pênalti da prorrogação e nos levou até o título. A conquista foi importante para o clube e para todos nós", afirmou o treinador.

Um dos destaques da campanha do Atlético-PR na Sul-Americana, Lucho González enalteceu o treinador, que assumiu o clube após a saída de Fernando Diniz, e o tirou da zona de rebaixamento do Brasileirão, encerrando a temporada com a primeira conquista internacional do clube paranaense.

"Grande profissional, apaixonado pelo futebol. Está desfrutando do momento como todos nós. Sempre agradeceu ao grupo pela entrega e agora temos que agradecer por ter nos levado onde levou. No Brasil não é fácil começar um treinador como interino. O nome dele vai ficar na memória de todos os atleticanos", declarou.

Além da conquista inédita para o clube, o Atlético Paranaense se garantiu também na Recopa Sul-Americana, onde enfrentará o River Plate, campeão da Copa Libertadores, e na Copa Suruga, torneio no qual enfrentará o campeão da Liga Japonesa.