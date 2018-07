Técnico Tite afirma que o Corinthians precisa aprender a reagir nos jogos

FLORIANÓPOLIS - A fase em que tudo dava certo para o Corinthians parece estar definitivamente encerrada. Neste domingo, o time perdeu para o Avaí por 3 a 2, chegou à sua segunda derrota seguida - havia perdido para o Cruzeiro no final de semana passado - e já vê a liderança do Campeonato Brasileiro posta em risco. Para o técnico Tite, o time precisa superar este momento de adversidade.

"Temos que aprender a continuar jogando bem, acertando passes e marcando forte mesmo depois de levar o gol. Tomamos o segundo gol em decorrência do primeiro. Temos que ter maturidade para não deixarmos isso acontecer", alertou o treinador. "No primeiro tempo nós tivemos a chance de construir o placar, mas no segundo o Avaí teve domínio e fez os gols."

Tite negou que os desfalques do Corinthians neste domingo - Liedson, Chicão, Alessandro, Julio Cesar e Wallace, além de Danilo, que se machucou no fim do primeiro tempo - tenham sido determinantes na derrota para o Avaí, neste domingo. "Mesmo com desfalques, temos fôlego e elenco para manter acesa a nossa equipe. O problema foi que desconcentramos após levar o gol", declarou o técnico.

Para Ralf, que assumiu a braçadeira de capitão depois que Danilo saiu, o time fez uma segunda etapa ruim e por isso perdeu. "Deixamos a desejar no segundo tempo. O Avaí foi mais eficiente e conseguiu fazer os gols", disse o jogador, que também destacou as chances desperdiçadas pelo ataque. "Perdemos muitos gols. A gente sabia que o jogo era difícil. Não jogamos como vínhamos jogando", finalizou.