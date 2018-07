Técnico Tite apresenta boa recuperação e já recebe alta após cirurgia

SÃO PAULO - Internado na unidade do Morumbi do Hospital São Luiz desde as 17 horas do último sábado, o técnico Tite surpreendeu os médicos e recebeu alta já na manhã deste domingo. O treinador do Corinthians foi submetido a uma cirurgia para tratar uma hérnia inguinal à direita encarcerada e sua recuperação rápida foi fundamental para que a liberação fosse autorizada.

Tite foi encaminhado para o hospital após o treinamento do Corinthians, na manhã do último sábado. O treinador sentia muitas dores e foi diagnosticado com o problema após uma bateria de exames.

Apesar das boas notícias, Tite não terá condições de viajar para Londrina, no Paraná, e comandar o Corinthians no amistoso do dia 15 contra o Flamengo. Ele só deverá estar em plenas condições para trabalhar em cerca de dez dias.