Técnico Tite critica ataque e lamenta empate do Corinthians fora de casa

PIRACICABA - Tite lamentou o empate com o XV de Piracicaba na noite de quarta-feira. Para o treinador, o Corinthians esteve aquém do esperado no setor ofensivo e acabou amargando o famigerado "empate com gosto de derrota" ao ceder a igualdade no placar aos 42 minutos do segundo tempo, depois de marcar primeiro, com Emerson.

"A efetividade faz parte do jogo. Temos que criar e finalizar fazendo o gol", cobrou o técnico, insatisfeito com a produtividade do ataque corintiano. "Crescemos bastante [no segundo tempo], mas faltou as triangulações, as finalizações de média distância, a precisão. Foi um empate com gosto de derrota".

Enquanto Tite lamentava, Emerson celebrava o gol na expectativa de encerrar a má fase. Ao fim da partida, o atacante fez questão de dizer que não estava mais sofrendo com problemas particulares. "Esse gol foi muito importante para mim. Hoje estou feliz e sem problemas, treinando, tranquilo. Estou em paz, com tudo resolvido, feliz demais por ser jogador do Corinthians", declarou o jogador, exaltado pela torcida.

"Uma manifestação como essa dos torcedores mostra a empatia, o carinho e o respeito que todos têm por mim. Eles sabem do respeito que tenho por essa camisa. E isso independe de qualquer coisa. Esse apoio vem das arquibancadas, dos atletas, comissão técnica, diretoria. Isso motiva", afirmou.

Sem espaço entre os titulares, Emerson garantiu que vai lutar para recuperar sua vaga no time. "Os 30 atletas que estão no Corinthians querem jogar. Comigo não é diferente. Quero jogar, buscar essa vaga. Estou bem. Não estou exigindo nada, apenas quero treinar e ter oportunidades como a de hoje", disse.