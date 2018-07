Técnico Tite deve definir substituto do goleiro Cássio durante a semana

SÃO PAULO - O técnico Tite vai aproveitar a folga na tabela para decidir quem será o substituto do goleiro Cássio, que está machucado. O Corinthians só volta a campo domingo contra o Atlético Sorocaba, no Pacaembu, na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

No último final de semana, na derrota para o Linense (2 a 1) pelo Paulistão, o escolhido por Tite foi Danilo Fernandes. Na quarta-feira passada, contra o San José, pela Libertadores, quem jogou no gol foi Júlio César. Pelo rodízio imposto pelo treinador, neste domingo seria a vez de Júlio voltar ao gol. Mas o técnico disse que deve escolher um goleiro "titular" até que Cássio esteja pronto para voltar ao time.

Cássio sofreu quatro lesões nesta temporada, a última foi no punho esquerdo. Por isso ele jogou poucas partidas em 2013. Dos 24 jogos que o time fez na temporada (18 pelo Paulistão, 6 pela Libertadores), foi titular em dez. Danilo Fernandes foi titular em nove partidas, e Júlio César, cinco. A favor de Júlio César pesa a experiência e o fato de ter sido titular na campanha vitoriosa do título Brasileiro de 2011.

Cássio não tem data para voltar ao gol e corre o risco de perder os jogos das oitavas de final da Libertadores. A Conmebol separou três datas para as oitavas de final (24 de abril, 1º e 8 de maio). O Corinthians gostaria de jogar nas duas últimas datas. Dessa maneira Cássio poderia jogar a partida da volta.

Além de Cássio, o departamento médico acredita que Renato Augusto poderá se recuperar a tempo das oitavas de final, caso o time jogue a partida de volta dia 8 de maio. Renato sofreu uma lesão muscular na coxa direita no dia 24 de março em partida contra o Guarani.