Técnico Tite passa bem após cirurgia, mas não tem previsão de alta

SÃO PAULO - Internado na unidade do Morumbi do Hospital São Luiz desde as 17 horas deste sábado, o técnico Tite já foi submetido à cirurgia para tratamento de hérnia inguinal à direita encarcerada. A operação foi um "sucesso", e o paciente "passa bem e já se encontra no quarto", de acordo com o boletim médico. Não há previsão de alta.

Tite comandou o treinamento do Corinthians normalmente nesta manhã. Com dores, foi conduzido ao hospital à tarde e ficou sob os cuidados de Mario Gimenez, médico do clube.

Apesar das boas notícias, Tite não terá condições de viajar para Londrina, no Paraná, e comandar o Corinthians no amistoso do dia 15 contra o Flamengo. Ele só deverá estar em plenas condições para trabalhar em cerca de dez dias.

O afastamento de Tite prejudica a pré-temporada do Corinthians, que se prepara para as disputas do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores da América no primeiro semestre de 2012. Concentrado no CT, o time começou a treinar com bola neste final de semana.