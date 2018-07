Técnico Tite valoriza posse de bola no primeiro treino no Corinthians

Em seu primeiro treino como técnico do Corinthians, na tarde desta quarta-feira, Tite tratou de valorizar a posse de bola. Foram 50 minutos de uma atividade conhecida como "dois toques", num campo reduzido, em que ele pediu aos jogadores para se movimentar bastante, procurando os espaços vazios. "Meu time terá consistência defensiva sem abrir mão de ser ofensivo", prometeu o novo comandante corintiano.

Veja também:

Tite promete retomar padrão no Corinthians

Durante o treino de "dois toques", Tite não dividiu os times entre reservas e titulares. Mas a tendência é que ele mantenha a escalação que vinha sendo utilizada nos últimos tempos. Assim, o Corinthians enfrentaria o Palmeiras, no clássico de domingo, com a seguinte formação: Julio Cesar; Alessandro, William, Chicão e Roberto Carlos; Ralf, Jucilei, Elias e Bruno César; Ronaldo e Iarley.

Apesar de o Corinthians estar há sete rodadas sem vencer no Brasileirão - quatro derrotas e três empates -, Tite mostra confiança nesta reta final do campeonato. Para isso, ele promete fazer o mais simples, sem inventar. "Minha busca é simplificar as situações, ter um time equilibrado", explicou o treinador, que ainda busca conhecer melhor os jogadores do elenco antes da sua estreia no domingo.