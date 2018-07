Técnico uruguaio quer desfrutar Copa das Confederações SÃO PAULO - O técnico uruguaio Oscar Tabárez enxerga a Copa das Confederações não como uma possibilidade de conquistar o único título que falta ao seu país no futebol, mas como uma grande oportunidade de colocar seus jogadores diante das principais seleções do mundo. Nesta sexta, ele participou de uma apresentação das seleções do torneio e rasgou elogios aos rivais no torneio.