Técnico uruguaio vê Copa das Confederações como teste MONTEVIDÉU - Com o fim de 2012 se aproximando, o técnico da seleção uruguaia, Óscar Tabárez, já começa a pensar na temporada 2013, que tem como principal competição a Copa das Confederações, disputada no Brasil. Mesmo com os bons resultados dos últimos anos, como a quarta colocação na Copa do Mundo de 2010 e o título da Copa América de 2011, o treinador preferiu reduzir as expectativas, disse que quer "se divertir" e testar sua equipe no torneio.