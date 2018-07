Técnico minimiza ausência de Fred em derrota do Fluminense

O Fluminense encerrou a sua participação na Florida Cup, torneio amistoso realizado nos Estados Unidos, sem vitórias, afinal perdeu para o Internacional por 1 a 0 na última quarta-feira, depois de empatar por 1 a 1 com o Shakhtar Donetsk no fim de semana. Mesmo assim, o técnico Eduardo Baptista viu aspectos positivos na preparação realizada pelo time em solo norte-americano e também na atuação diante do Inter, especialmente no segundo tempo, quando pressionou o adversário, mas não conseguiu marcar o seu gol.

"Foi um jogo pegado, principalmente no primeiro tempo, onde só sairia gol da maneira que foi, com uma falha nossa. No segundo tempo, jogamos futebol, fomos para cima. É o Fluminense que a gente quer. Mesmo com substituições, com Ronaldinho fora de ritmo, foi o Fluminense que a gente quer. Temos que ajustar, fazer a bola entrar. A gente sai daqui com um trabalho bem feito, físico, um time preparado para disputar títulos. A proposta foi essa, fazer um Fluminense que jogue futebol. A gente precisa trabalhar para fazer as oportunidades virarem gols", comentou o treinador após o duelo em Fort Lauderdale.

Assim como havia ocorrido diante do Shakhtar, o Fluminense não contou mais uma vez com o seu principal jogador, o centroavante Fred, poupado pela comissão técnica em razão de dores musculares. Eduardo Baptista tentou minimizar a ausência do jogador nessas partidas preparatórias, garantindo que ela não afeta a preparação do time para a temporada 2016.

"Não atrapalhou muito, não, a ausência dele. Eu usei a pré-temporada para observar, fazer experiência. Sabemos do potencial dele. Precisamos dele com a força máxima. Sabemos o que esperar do Fred. Tinha que observar os meninos que chegaram, os meninos da base. Queríamos o Fred jogando, mas conseguimos transformar isso em ponto positivo para a próxima temporada", disse.

Após passar as últimas duas semanas treinando na Flórida, o grupo do Fluminense embarca na noite desta quinta-feira para o Rio. O primeiro compromisso do time em 2016 por uma competição será na próxima quarta-feira, pela Copa Sul-Minas-Rio, diante do Atlético Paranaense.