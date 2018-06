Técnico vê Inter 'no caminho certo' após levar 3 a 0 do Grêmio

O Internacional foi derrotado pelo arquirrival Grêmio por 3 a 0, neste domingo, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Gaúcho. Apesar do duro revés, o técnico Odair Hellmann avalia que sua equipe está "no caminho certo" e que a derrota não vai abalar a confiança da equipe.

"Temos de ter a confiança no nosso trabalho. É difícil dizer isso hoje após uma goleada, mas acredito que estamos no caminho certo", declarou o treinador, após a derrota na Arena Grêmio. Foi o segundo revés seguido do Inter em clássicos. O primeiro aconteceu na primeira fase do Estadual. "Não gostaríamos que tivessem ocorrido essas derrotas, mas são coisas que acontecem."

Odair admitiu a superioridade do rival e afirmou que o Grêmio vive grande fase, com títulos internacionais e destaques individuais em campo. "O futebol é trabalho de médio e longo prazo. Esse time do Grêmio não nasceu do nada. Nasceu do trabalho, da convicção. O Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, da Recopa. Jogadores convocados, jogador vendido ao Barcelona. Estão iluminados. A fase é deles, como o Inter já teve a dele."

Evitando fazer maiores previsões, o treinador garantiu que o Inter vai buscar a vitória na quarta-feira, no jogo da volta, que vale vaga na semifinal. "O momento é ruim, principalmente porque vale uma vaga para a semifinal. Mas quarta vamos buscar a vitória de novo, sabendo que o Grêmio tem tranquilidade, mas não adianta ir em busca do quarto gol logo. Temos que buscar o primeiro gol. Ainda não acabou, tem mais um jogo", destacou.

Para o jogo da volta, o Inter terá a vantagem de jogar diante de sua torcida. O duelo está marcado para as 21h45 desta quarta, no Beira-Rio. Para se classificar, o time colorado terá que reverter a vantagem de 3 a 0 do rival.