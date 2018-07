Técnico vibra e diz que Málaga está fazendo história

"Nós sentimos que era um evento importante na história do clube. Não queríamos decepcionar as pessoas e, felizmente, ganhamos o jogo, e jogando bem", afirmou o treinador do time espanhol, que lidera o Grupo C da Liga dos Campeões com nove pontos e 100% de aproveitamento.

Para Pellegrini, o Málaga merecia ter vencido o Milan por um placar mais dilatado. "Tivemos força para buscar por 90 minutos, perdemos um pênalti, ainda buscamos e o placar não reflete o que aconteceu no jogo", disse.

O treinador também exaltou o desempenho da defesa do Málaga, a única que ainda não foi vazada na fase de grupos da Liga dos Campeões. "Nós sempre começamos a conversa técnica com os jogadores falando da segurança defensiva que se deve ter durante a partida", comentou.