Técnico Vinícius Eutrópio inicia trabalho no América-MG

"É uma satisfação estar aqui vestindo a camisa do América, por eu ser um americano. É um desafio que encaro com muita alegria. Trabalhar onde você gosta fica mais especial ainda", comentou o treinador, sábado, na sua apresentação à torcida. "É uma satisfação muito grande porque sou torcedor, porque estava na arquibancada com eles (torcedores), acompanhando todos os jogos e torcendo pelo time".

Centenário, o América-MG pretende focar na interação entre categorias de base e profissional e por isso Eutrópio foi contratado. "É um desafio que já estou acostumado, porque é minha característica trabalhar com jovens, em montagem de elencos e integração com base. Também estamos preparador para mudar algumas coisas tradicionais do futebol", comentou ele.

De acordo com Eutrópio, já era certo que ele assumiria o América-MG. O anúncio só demorou porque ele comandava o Duque de Caixas, que buscava o acesso na Série C. Como o time do Rio foi eliminado na sexta, o treinador ficou livre para chegar ao Independência no sábado.