Técnico Vladimir Weiss é demitido da seleção eslovaca A Federação Eslovaca de Futebol anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico Vladimir Weiss do comando da seleção nacional. De acordo com a entidade, a saída do treinador foi acertada em comum acordo. Weiss, de 47 anos, estava no comando da equipe desde junho de 2008.