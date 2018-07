Técnicos brasileiros buscam experiência em mercados alternativos da Europa

SÃO PAULO - "Dei um passo para trás, para depois dar dois para frente". Essas são as palavras de Antônio Carlos Zago, que foi cartola do Corinthians, técnico do Palmeiras, e hoje é auxiliar-técnico do Shakhtar Donetsk, na Ucrânia. Para o ex-jogador, ir para um país do leste europeu e 'rebaixar' sua função foi apenas mais um passo do seu plano de carreira.

Optar por um mercado menor para adquirir experiência como treinador é uma alternativa encontrada por técnicos brasileiros da nova geração que buscam reconhecimento fora do País.

"Fiz essa escolha pensando no futuro. Estou trabalhando com o Lucesco, que é um ótimo treinador e é sempre especulado em grandes clubes europeus. Meu pensamento é para que daqui um ou dois anos eu possa voltar a ser treinador. Pode ser em um time pequeno, ou quem sabe um grande, mas aqui na Europa. Espero que as portas possam se abrir no futuro", concluiu.

Apostar em mercados alternativos da Europa não é uma exclusividade de Zago. Roberto Carlos, considerado um dos maiores laterais-esquerdo de todos os tempos, também segue esse caminho. O brasileiro encerrou a carreira, foi assistente no Anzhi, da Rússia, e hoje é técnico do Sivasspor, na Turquia.

"Só vem para o futebol europeu quem é conhecido. Muitos treinadores brasileiros bons não têm as portas abertas na Europa. Por isso, é sempre bom fazer o cursos na América do Sul, para adquirir a licença, ou até mesmo aqui, para ter os dois mercados abertos".

Além de reforçar a importância da formação dos treinadores, o pentacampeão do mundo dá uma dica para aqueles que mudam de País e tentam impôr uma nova cultura aos seus atletas. "Eu conheço o futebol europeu, estou 19 anos fora. Eu conheço as manias deles e procuro colocar minhas características, mas nunca saindo da mentalidade deles. É uma questão de adaptação".

INTERCÂMBIO

Outra estratégia utilizada por técnicos brasileiros é fazer um tour pela Europa e 'estagiar' em grandes clubes do velho continente. Um dos exemplos desse conceito da nova geração é Caio Júnior, treinador do Criciúma. O atual vice-presidente da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol fez uma visita ao Barcelona em 2011, e acabou repetindo a dose em outras equipes em 2013. "Em qualquer profissão é importante ter parâmetro, saber se seu trabalho está sendo bem direcionado e se você está atualizado. Fiz isso no ano passado quando estive no Real Madrid, com o Carlo Ancelotti, e depois no Benfica, com o Jorge Jesus. Acabei fazendo um processo de observação com dois dos maiores clubes da Europa e não estamos distantes".

ENTENDA OS CURSOS DA CBF

Licença C / Nível 1 - Desenvolvimento do Futebol

120 horas, sendo 90h de curso e 30h de acompanhamento

É o primeiro passo para que os futuros treinadores possam inserir-se no programa de qualificação da CBF até alcançarem o mercado do futebol profissional. O objetivos é contribuir com a qualificação de profissionais que atuam ou desejam atuar no futebol, na condição de treinadores/professores, especialmente em escolas de iniciação para crianças e adolescentes, projetos sociais, e clubes esportivos.

Licença B / Nível 2 - Formação de atletas

150 horas, sendo 120h de curso e 40h de acompanhamento

Qualificar o profissional que atua ou deseja atuar no futebol, em equipes de categorias de base, na condição de treinador, para uma prática profissional competente e atualizada cientificamente.

Licença A / Nível 3 - Futebol profissional

180 horas, sendo 240h de curso e 80h de acompanhamento

Qualificar o profissional que atua ou deseja atuar no futebol, em equipes profissionais, na condição de treinador.

Licença Pro / Nível 4 - Excelência no Futebol

320 horas, sendo 240h de curso e 80h de acompanhamento

Além de todos os itens da Licença A, a Licença Pro possui elementos de gestão. seria o que na Europa eles chamam de manager. Não só a parte de treinador, mas também gestão da equipe.