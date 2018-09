Técnicos de clubes pedem unificação em janela de transferências na Europa

Técnicos dos principais clubes da Europa pediram à Uefa nesta terça-feira, em reunião realizada na sede da entidade, na cidade suíça de Nyon, que as datas de encerramento das janelas de transferências sejam unificadas. Eles também pediram que a janela seja encerrada antes do início das ligas dos seus países.

O pedido foi revelado pelo vice-secretário-geral da Uefa, Giorgio Marchetti, após conversas com técnicos como o português José Mourinho, do Manchester United, e o italiano Massimiliano Allegri, da Juventus. Segundo o dirigente, ambos pediram o apoio de uma "janela unificada".

A janela de transferências foi encerrada no dia 31 de agosto. Mas o período foi finalizado de forma precoce em outros países. Na Inglaterra, os clubes não podiam adquirir reforços após o dia 9 de agosto. Na Itália, o período acabou no dia 17 do mesmo mês.

No caso inglês, as ligas nacionais decidiram mudar a data neste ano para que a janela fosse encerrada antes do início das suas competições. A meta era não atrapalhar o planejamento dos clubes quando os campeonatos já estivessem em disputa.

Segundo o dirigente da Uefa, os clubes concordaram com a data unificada. "Deve haver apenas uma data final para encerrar a janela de transferências e esta janela não pode se sobrepor às competições."

Um painel da Fifa está atualmente apontando sugestões e recomendações para executar mudanças no mercado de transferência e nos períodos das janelas.