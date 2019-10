Técnicos de Flu e Bahia se unem em ação contra o racismo antes de jogo

O jogo entre Fluminense e Bahia, disputado neste sábado no Maracanã, traz uma marca: é o único confronto entre os dois técnicos negros da série A do Campeonato Brasileiro, Roger Machado do lado dos baianos e Marcão dos cariocas. E os clubes se uniram para ressaltar a situação e se opor ao racismo.

Roger e Marcão utilizaram camisas para divulgar a ONG Observatório do Discriminação Racial no Futebol, que denuncia o preconceito o preconceito que ainda persiste no esporte e procura lutar contra ele através da conscientização dos torcedores e outros tipos de ações. Fluminense e Bahia combinaram a ação publicamente através do Twitter, durante a semana.

Não é a primeira vez que Roger divulga a ONG. Na partida contra o Grêmio, o técnico do tricolor baiano também vestiu a camisa, assim como o comandante adversário da ocasião, Renato Gaúcho.

No jogo, o Fluminense está vencendo por 2 a 0. Nenê abriu o placar aos 19 do primeiro tempo, convertendo pênalti e Daniel, de cabeça, aumentou aos 44 minutos.

Em 2019, o Bahia estruturou o departamento de marketing e realizou diversas ações em defesa de temas de direitos humanos. O clube já manifestou contra a LGBTfobia, contra a violência no futebol, em favor da demarcação de terras indígenas, tornou mais fácil para torcedoras denunciarem assédios nos estádios após saber de um caso através das redes sociais e abriu sua loja oficial para a realização de testes de DNA em uma campanha sobre abandono paterno.