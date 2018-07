Técnicos estrangeiros visitarão as sedes da Copa das Confederações após sorteio

SÃO PAULO - O sorteio dos grupos da Copa das Confederações, na manhã deste sábado, vai definir os destinos dos técnicos estrangeiros que estão em São Paulo. Não o destino deles à frente de suas seleções, mas a rota de viagem pelo Brasil antes da volta a seus países. Com a definição dos locais onde suas equipes jogarão no torneio de 2013, eles vão aproveitar para visitar cidades, hotéis e centros de treinamentos, além de conhecer detalhes como clima e trânsito do local.

O secretário da Secopa (Secretaria Estadual da Copa) em Salvador, Ney Campelo, confirmou que será feita uma reunião depois do sorteio deste sábado, com a participação de integrantes da Fifa, que indicarão aos treinadores e seus assessores os locais a serem visitados. Nessa viagem, as despesas com itens como passagens aéreas, por exemplo, são cobertas pelas federações dos respectivos países. O anfitrião arca com hospedagem, transporte interno e alimentação.

"Na relação custo-benefício, é bastante vantajoso, pois temos a possibilidade de difundir a nossa cidade e nosso Estado e quem sabe hospedar uma seleção forte durante a Copa das Confederações", disse Ney Campelo.

Ele espera recepcionar os técnicos da Itália, Cesare Prandelli, da Espanha, Vicente del Bosque, e também do México, Juan Manuel de la Torre, mesmo porque os mexicanos prometem no futuro, se a equipe chegar à Copa do Mundo de 2014, trazer 15 mil pessoas para o Brasil.

Uma comitiva da Itália já esteve esta semana em Minas Gerais, Estado que será visitado também pelos representantes da Espanha nos próximos dias.