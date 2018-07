Tecnologia na linha de gol será usada no próximo Inglês O Inglês será o primeiro dos principais campeonatos nacionais do mundo a utilizar tecnologia na linha de gol. Nesta quinta-feira, a liga confirmou que promoverá na temporada 2013/2014 o uso do sistema Hawk-Eye nos estádios dos 20 clubes da primeira divisão ao longo das 380 partidas da competição.