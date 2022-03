Clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro terá tecnologia para combater atos de violência

O futebol brasileiro viveu cenas lamentáveis de violência já neste início de ano. Ônibus apedrejados de Bahia e Grêmio, brigas em partidas pelos campeonatos estaduais e um torcedor que invadiu o campo com uma faca em jogo pela semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Para combater episódios violentos, o clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro, neste domingo, às 18h, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro, contará com uma tecnologia que fará o reconhecimento facial de torcedores que cometerem atos ilícitos.

A ferramenta foi desenvolvida entre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a empresa Biomtech para fazer o controle de comparecimento periódico dos presos em regime aberto. Recentemente, a companhia foi procurada pelo Juizado do Torcedor para expandir a tecnologia para eventos esportivos.

"Todo torcedor que esteja no estádio ou ao redor dele e for pego praticando qualquer ato ilícito, seja briga ou qualquer tipo de vandalismo, vai ser encaminhado para a delegacia do estádio e ali será feito seu cadastro facial. Ele vai receber uma pena, aí precisa comparecer ao fórum no intervalo de cada partida do seu time e fazer o reconhecimento para que se tenha a certeza de que não está frequentando o estádio no momento do jogo", explica o diretor comercial da Biomtech, Juliano Costa, que defende a eficiência da ferramenta.

"Temos um equipamento totalmente antifraude em que o torcedor que cometer ato ilícito vai se posicionar frente a ele e a tecnologia vai extrair seu template facial, ou seja, o código binário tirado da sua face, onde vai detectar alguns pontos específicos do rosto para fazer o reconhecimento facial".

No dia do jogo do seu time, o torcedor precisará comparecer a um fórum e digitar o número do seu CPF em um equipamento para o sistema colher as suas informações. No fim, é emitido um tíquete de comprovante de comparecimento. Costa defende a importância da tecnologia na fiscalização de torcedores infratores. "A ferramenta é web, totalmente nuvem, e as pessoas que operam o sistema podem ter acesso aos relatórios de qualquer lugar do mundo".

Atlético-MG e Cruzeiro dividem a liderança do Campeonato Mineiro, com 19 pontos, sendo seis vitórias, um empate e uma derrota para cada lado. Depois do clássico, as equipes ainda terão mais duas partidas antes da disputa das semifinais do estadual.